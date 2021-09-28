Орловца, избившего сожительницу, могут поместить в психиатрический стационар. Фото: СУ СК России по Орловской области

В Малоархангельском районе ревность едва не привела к трагедии. Местный житель напал и жестоко избил свою 38 – летнюю сожительницу. Женщина получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

По информации Следственного комитета Орловской области, конфликт между парой разгорелся дома вечером 23 сентября. Подвыпивший дебошир от слов перешел к делу и несколько раз ударил женщину об пол головой.

- Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.

Кроме того, в суд направлено ходатайство о помещении подозреваемого в психиатрический стационар для производства психиатрической экспертизы.