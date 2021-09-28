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Происшествия28 сентября 2021 9:02

После гибели водителя в горящем автобусе орловский следком проводит проверку

Тело 56-летнего мужчины 27 сентября обнаружили в выгоревшем "ПАЗе"
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле следственный комитет организовал проверку по факту гибели мужчины в горящем автобусе. Тело 56-летнего мужчины было обнаружено ночью 27 сентября в выгоревшем "ПАЗе" на Карачевской улице.

- В результате пожара автобус выгорел изнутри, после локализации возгорания было обнаружено тело погибшего с термическими повреждениями. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара и других обстоятельств произошедшего, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Вероятно, проверка приведет к уголовному делу.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу в 3.30 утра 27 сентября. На момент прибытия пожарных автобус горел по всей площади открытым пламенем. В результате пожара он выгорел по всей площади.