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Общество28 сентября 2021 8:52

Андрей Клычков отказался от места в Госдуме и останется на Орловщине

Заявление об отказе от мандата 28 сентября Клычков подаст в ЦИК
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Андрей Клычков отказался от мандата депутата Госдумы и останется в Орловской области

Андрей Клычков отказался от мандата депутата Госдумы и останется в Орловской области

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отказался от места в Государственной Думе. Глава региона 28 сентября подаст заявление об отказе в ЦИК.

Публично о своем решении Клычков заявил во время прямого эфира в социальных сетях вечером 27 сентября. Хотя губернатор и ранее говорил о том, что даже в случае победы на выборах он не покинет регион, орловцы все равно дискутировали на тему не уйдет ли он?

- Сколько было дискуссий, эксперты обсуждали перспективы в Госдуму...Я не привык людей обманывать. Если сказал, что да, мне доверили быть в партии, представлять партию, но невзирая на то, что сложности есть в работе, понимая, что непростой путь у нас с вами <...> я подписал заявление об отказе от мандата, - сообщил Андрей Клычков.

Основными задачами на дальнейший срок руководства областью Клычков назвал рост бюджета региона до 50 млрд рублей, строительство западного обхода Орла, завершение строительства "титаника" - многопрофильного медицинского центра, а также реконструкцию Красного моста.