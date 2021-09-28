Школы Орловской области на дистанционку переводить не будут

Андрей Клычков: "Школы не планируется переводить на дистанционное обучение" Фото: Ольга СУПОНЕВА

Школы Орловской области не будут переводить на дистанционное обучение несмотря на то, что растет заболеваемость коронавирусом. Об этом 27 сентбря в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил губернатор Андрей Клычков.

- Я не сторонник дистанционного обучения, надо усиливать антиковидные меры, но чтобы дети учились нормально. Думаю у директоров, педагогического коллектива получится усилить меры безопасности, чтобы дать детям нормально учиться, - отметил глава региона.

В регионе есть случаи заражения коронавирусом среди детей и подростков, частично введен карантин в нескольких садах и школах, СПО. Так, в 4 детсадах из-за заболеваемости закрыто по одной группе, в 17 школах распущено 18 классов, а также 2 группы в Железнодорожном техникуме ушли на карантин.