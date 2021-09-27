Под аппаратами ИВЛ лежат 54 больных коронавирусом орловца

Заболеваемость коронавирусом растет Фото: Архив "КП"

В Орловской области под аппаратами ИВЛ лежит 54 больных коронавирусом пациента. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях 27 сентября.

Заболеваемость в регионе растет, только за последние сутки заразилось 124 человека, такие цифры наблюдаются впервые с февраля. В связи с этим увеличивается и специализированный коечный фонд.

- Мы увеличили количество ковидных коек, 1028 занято, 358 свободно, - рассказал глава региона.

Также Клычков отметил, что выросло количество ПЦР-тестов на коронавирус.