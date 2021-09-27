В Орловской области подорожали 14 видов социально значимых продуктов

В Орловской области подорожали социально значимые товары Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области вырос ценник на ряд социально значимых продуктов. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального Департамента промышленности и торговли Анатолий Новиков.

Хотя в целом ситуацию с ценами в регионе оценивают как стабильную, некоторые виды продуктов подорожали на 1-6%. Так, дороже теперь стоит мука, рыба, свинина, охлажденные куры и куриные яйца, гречка, сливочное масло, баранина, сахар, пшено, соль. Есть продукты, на которые цена, напротив, упала. Это рис, молоко, подсолнечное масло и вермишель.

- В результате мониторинга средних розничных цен, проведенного в сетевых объектах торговли, установлено, что потребители могут приобрести набор из 21 наименования социально значимых продовольственных товаров стоимостью 2211 рублей, что на 30 % или 660 рублей дешевле среднестатистических цен Орелстата, - рассказал Новиков.