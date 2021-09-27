В Орле водитель украл деньги со счета предпринимателя, чтобы оплатить штрафы

Орловец похитил деньги с расчетного счета бывшего работодателя, чтобы оплатить штрафы Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле водителя поймали на краже денег у его бывшего работодателя. Молодой мужчина снял с чужого счета средства, чтобы оплатить штрафы.

С заявлением о пропаже 3700 рублей в полицию обратился предприниматель: деньги были списаны с его расчетного счета. Под подозрение попал 23-летний бывший водитель мужчины, оперативники стали проверять версию.

- Оперативники выяснили, что данный гражданин, зная реквизиты банковского счета предпринимателя, воспользовался ими для оплаты штрафов. В беседе с полицейскими гражданин не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию, - рассказали об инциденте "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Молодой человек под подпиской о невыезде.