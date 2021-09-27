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Общество27 сентября 2021 17:01

Михаило-Архангельскому собору Орла пожертвовали икону XIX века

Старинную реликвию в храм передали прихожане, не пожелавшие раскрыть свои имена
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Михаило-Архангельскому собору Орла пожертвовали икону XIX века. Фото: Орловская митрополия

Михаило-Архангельскому собору Орла пожертвовали икону XIX века. Фото: Орловская митрополия

Накануне православного праздника Воздвижения Креста Господня (27 сентября) Успенскому (Михаило-Архангельскому) собору Орла пожертвовали икону XIX века. Старинную реликвию в храм передали прихожане, не пожелавшие раскрыть свои имена.

Как сообщает Орловская митрополия, работники собора выяснили, что икона Воздвижение Креста Господня была икона написана во второй половине XIX века в селе Гуслицы (нынешняя Московская область).

- У нас как раз не было праздничной иконы. Теперь этот чудный образ будет украшать наш аналой, мы будем поклоняться празднику, молиться перед старинной намоленной поколениями иконой, благодать которой будет одаривать всех к ней приходящих, - сообщает группа Михаило-Архангельского собора города Орла в соцсетях.

Теперь икона займет место на аналое и поклониться святыне могут все желающие.