Театр «Свободное пространство» в Орле открыл сезон «Обыкновенным чудом»

Перед спектаклем заядлых театралов ждал настоящий перфоманс в честь открытия 45-го юбилейного сезона Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

24 сентября театр «Свободное пространство» в Орле вновь распахнул двери для зрителей. В этот день заядлых театралов ждал настоящий перфоманс и премьера спектакля «Обыкновенное чудо» по одноименной пьесе Евгения Шварца.

"Обыкновенное чудо" в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

45-й юбилейный театральный сезон «Свободное пространство» начало с комичной и без сомнений драматичной истории любви, воплощенной на сцене актерами театра под руководством режиссера Сергея Пузырева.

"Обыкновенное чудо" в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За два с половиной часа зрители смогли оценить динамичное светозвуковое оформление спектакля, юмор и напряженные психологические сцены с под музыкальные произведения немецкого композитора Ханса Циммера.

"Обыкновенное чудо" в театре "Свободное пространство" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Теперь ближайший показ нового спектакля ожидается 17 и 29 октября.