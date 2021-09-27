Спасателям пришлось забираться через балкон на помощь пожилому орловцу

К пожилому мужчине пришлось пробираться через балкон Фото: Ольга СУПОНЕВА

Спасатели выручили пожилого жителя Орловского района, которому стало плохо в своей квартире. Тревогу забили родственники: дверь была заперта, а на звонки мужчина не отвечал.

ЧП случилось в поселке Стрелецком. В службу спасения обратились близкие пожилого орловца с просьбой о помощи. Спасатели прибыли к месту проживания пенсионера, в присутствии полиции им пришлось забираться в квартиру через балкон. Оказалось, что орловцу была срочно необходима медицинская помощь.

- В квартире был обнаружен мужчина, которого срочно транспортировали в автомобиль скорой помощи для дальнейшей госпитализации, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.