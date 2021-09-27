На полмиллиона оштрафовал суд Орла пристава, положившего казенные деньги в свой карман

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Заводской районный суд Орла вынес приговор судебному приставу, похитившему казенные деньги. Сотрудник районного отделения ФССП положил в свой карман 141 тысячу рублей, внесенную должником.

Подробности дела озвучили в районном суде. Установлено, что задолжавший деньги орловец внес указанную сумму в счет уплаты долга. Пристав, подделав документы, деньги перечислил на собственный счет, а затем потратил их на собственные нужды. Но был пойман сотрудниками собственной службы безопасности и УФСБ. Уголовное дело против нечистого на руку пристава расследовалось по трем статьям, свою вину пристав признал.

- Суд, допросив потерпевших, свидетелей, исследовав материалы уголовного дела, пришел к выводу о доказанности вины судебного пристава-исполнителя. Судом назначено наказание по совокупности преступлений, в виде штрафа в размере 500 000 рублей, - сообщили в пресс-службе Заводского районного суда Орла.

Приговор в силу не вступил.