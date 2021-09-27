Транспортные полицейские задержали безработного орловца с наркотической "солью"

34-летний житель Болхова носил в кармане куртки "соль"

Транспортные полицейские задержали в Орле 34-летнего жителя Болхова с наркотической "солью". За хранение запрещенного вещества безработному мужчине придется отвечать перед законом.

Подробности инцидента озвучили в линейном отделе МВД России на станции "Орел". Подозреваемого в хранении наркотиков орловца доставили в дежурную часть для досмотра. В кармане куртки обнаружился пакетик с кристаллическим веществом, который изъяли для экспертизы. В лаборатории выяснилось: задержанный хранит так называемую "соль", синтетический наркотик. Возбуждено уголовное дело за хранение наркотического средства в значительном размере.

- Мужчина пояснил, что "соль" он заказал с помощью интернет-мессенджера и забрал через тайник-закладку для личного употребления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - сообщили "КП" в штабе ЛО МВД России на станции Орел.