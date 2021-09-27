В Орловской области водитель «Рено Сандеро» врезалась в дерево. Фото: Госавтоинспекция Орловской области Фото: Архив "КП"

26 сентября в Орловской области на 162 километре автодороги «Калуга- Перемышль-Белев-Орел» произошла авария. В 8:30 часов иномарка вылетела с трассы и врезалась в дерево.

По сообщениям Госавтоинспекции, за рублем находилась 57-летняя водитель. Она не справилась с управлением и съехала кювет по ходу движения автомобиля, а затем врезалась в дерево.

- В результате ДТП 58-летний пассажир получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых пять с пострадавшими. Шесть человек получили травмы, один погиб.