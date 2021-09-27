В 2020 году более 84% орловских туристов путешествовали в Азию Фото: Наталья Меркулова

В 2020 году 84,4% орловских туристов путешествовали в Азию. Всего на отдых за границей решился 3221 человек. Об этом сообщает Орелстат.

На втором месте по полярности у жителей Орловской области оказался Европа (6,7%), далее идет Америка (3,4%), Африка (3,3), страны СНГ (2,1%) и Австралия (0,1%).

Еще 4950 человек воспользовались услугами туроператоров и путешествовали по России.

Туризм Орловской области

Всего жителям региона реализовали 3,6 тысяч турпакетов (2,1 – по России и 1,5 – по зарубежным странам). Общая стоимость турпакетов составила 270,7 миллиона рублей.