В Орле произошло 30 краж из гаражей за восемь месяцев Фото: Архив "КП"

В Орле за восемь месяцев 2021 года произошло 30 краж из гаражей. Чаще всего во внимание похитителей попадали гаражи в гаражно-строительных кооперативах в Советском районе города. Здесь зафиксировано 11 преступлений.

По информации УМВД России по Орловской области, в Заводском районе было зафиксировано семь краж, а в Железнодорожном и Северном районах по шесть. При этом практически все гаражно-строительные кооперативы не оборудованы отдельными въездами, шлагбаумами и постами охраны.

Один из последний случаев произошел на прошлой неделе. Неизвестный взломал замок, проник в гараж и похитил электроинструмент.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Полицейские напоминают, не стоит хранить дорогостоящие вещи в гаражах и не забывать про оснащение запорными устройствами.