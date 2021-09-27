В Орле произошло 30 краж из гаражей за восемь месяцев
Фото: Архив "КП"
В Орле за восемь месяцев 2021 года произошло 30 краж из гаражей. Чаще всего во внимание похитителей попадали гаражи в гаражно-строительных кооперативах в Советском районе города. Здесь зафиксировано 11 преступлений.
По информации УМВД России по Орловской области, в Заводском районе было зафиксировано семь краж, а в Железнодорожном и Северном районах по шесть. При этом практически все гаражно-строительные кооперативы не оборудованы отдельными въездами, шлагбаумами и постами охраны.
Один из последний случаев произошел на прошлой неделе. Неизвестный взломал замок, проник в гараж и похитил электроинструмент.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (Кража). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Полицейские напоминают, не стоит хранить дорогостоящие вещи в гаражах и не забывать про оснащение запорными устройствами.