В Орловской области в аварии погиб водитель «Хэндэ» и пострадала девушка. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

25 сентября неподалеку от села Малиново в Краснозоренском районе произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии погиб 25-летний водитель, не справившийся с управлением. Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Трагедия произошла в 14:30 часов дня на 73 километре автодороги «Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря». «Хэндэ Солярис» вылетела с дороги в кювет и опрокинулась.

- В результате ДТП водитель скончался на месте. 20-летняя пассажирка получила телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Авария произошла неподалеку от села Малиново в Краснозоренском районе. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых пять с пострадавшими. Шесть человек получили травмы, один погиб.