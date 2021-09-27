Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 сентября 2021 11:58

В Орловской области в аварии погиб водитель «Хэндэ» и пострадала девушка

25-летний автомобилист не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Орловской области в аварии погиб водитель «Хэндэ» и пострадала девушка. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

В Орловской области в аварии погиб водитель «Хэндэ» и пострадала девушка. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

25 сентября неподалеку от села Малиново в Краснозоренском районе произошло ДТП со смертельным исходом. В аварии погиб 25-летний водитель, не справившийся с управлением. Об этом сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Трагедия произошла в 14:30 часов дня на 73 километре автодороги «Залегощь-Верховье-Хомутово-Красная Заря». «Хэндэ Солярис» вылетела с дороги в кювет и опрокинулась.

- В результате ДТП водитель скончался на месте. 20-летняя пассажирка получила телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Авария произошла неподалеку от села Малиново в Краснозоренском районе. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Авария произошла неподалеку от села Малиново в Краснозоренском районе. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых пять с пострадавшими. Шесть человек получили травмы, один погиб.