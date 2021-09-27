За последние сутки коронавирус подтвердился у 124 орловцев

В Орловской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 124 человек. Такие данные приводит федеральный оперштаб.

Растет заболеваемость ковидом на Орловщине с каждым днем. Если в начале сентября суточный прирост заболевших не превышал 80 человек, то сейчас регион вернулся к уровню заражаемости февраля 2021 года. Общее число заболевших составляет 45 704.

Выздоровело за сутки и выписано 147 орловцев. Всего излечилось 42 950 жителей региона.

Вновь сообщает оперативный штаб и о смертельных случаях: от коронавируса умерло за последние сутки 2 пациента. Всего за время пандемии скончалось 1 010 жителей региона с лабораторно диагностированным covid-19.

В Орловской области остается высоким число заражений на 100 тысяч населения - 6116,3, тогда как в среднем по России статистика на уровне 4979, 0. Смертей на 100 тысяч человек в регионе 135,2, по России в среднем 136,3.