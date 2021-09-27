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Общество27 сентября 2021 11:27

В Орловском районе создали новую пескобазу

Техника здесь будет загружаться реагентом для посыпки дорог зимой
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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На пескобазе будет загружаться техника, отсыпающая дороги в Орловской агломерации

На пескобазе будет загружаться техника, отсыпающая дороги в Орловской агломерации

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область готовится к зиме. В Орловском районе создали новую пескобазу, где будет загружаться в холодное время дорожная техника.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Базу организовали неподалеку от деревни Карпово.

- Организована новая пескобаза, что позволит сократить временные и материальные издержки по обработке дорог Орловской городской агломерации противогололедными материалами, - пояснили в пресс-службе.

Техническую соль для отсыпки обледеневших дорог поставит в регион ООО "Белпромсоль", договор заключен на завод 17 тысяч тонн.

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