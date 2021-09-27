В Орле не спешат менять два сгоревших лифта в многоэтажках. Фото: ОНФ Орловской области

В Орле жители двух девятиэтажных домов уже много месяцев вынуждены подниматься пешком на верхние этажи. В доме №52 по улице Матросова лифт сгорел в июне, в доме № 272 на Комсомольской улице – в апреле. С тех пор дело с мертвой точки почти не сдвинулось.

Не дождавшись помощи в профильных инстанциях, они обратились в региональное отделение Общероссийского народного фронта. После чего его эксперты обратились в городскую администрацию и прокуратуру.

В итоге только 1 сентября начались работы по подготовке проектной документации.

- Ответственные лица не приняли ранее необходимые меры по ускорению решения вопроса с установкой нового лифта в режиме ЧС. Только после нашего вмешательства и вмешательства прокуратуры вопрос сдвинулся с мертвой точки. Хотя этого можно было избежать, если бы вовремя были подготовлены все документы. Замена лифтов произошла бы в разы быстрее, – подчеркнул Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области.