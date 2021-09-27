В лесу под Орлом заблудилась семья грибников

Семья грибников заплутала в лесу Знаменского района Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области на выходных в лесу заблудилась семья грибников. Мужчина, женщина и их дочь отправились на тихую охоту, но потерялись.

Происшествие случилось в лесополосе Знаменского района 25 сентября. Глава семейства понял, что найти ориентир самостоятельно не получится. Из леса в четвертом часу дня выбраться удалось к полю, но как добраться до ближайшего населенного пункта и куда идти - было неясно. Оперативная группа выехала на место.

- Было организовано взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой района и полицией. В 17.55 заблудившиеся были найдены сотрудниками полиции, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.