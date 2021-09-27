Дорожную технику в Орловской области готовят к работе в зимнее время

Дорожную технику готовят к зиме Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области готовят к зиме дорожную технику. На данный момент готова 241 машина из 287.

Об этом рассказал Алексей Субботин, руководитель регионального департамента дорожного хозяйства.

- На текущую дату 241 единица или 84% готова к работе в зимний период, также подготовлены базы и теплые боксы, - сообщил Субботин.

Помимо подготовки техники в настоящее время ведется заготовка реагентов - песка и соли. А с 1 ноября, по необходимости, начнут работу в круглосуточном режиме диспетчерские служб дорожного контроля.

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