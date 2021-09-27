Орловской области выделят почти 200 миллионов рублей на строительство школ Фото: Архив "КП"

В 2022 и 2023 году Орловская область получит почти 200 миллионов рублей на строительство школ. Средства выделит федеральный бюджет. Соответствующее распоряжение от 24 сентября 2021 года № 2660-р подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

По информации пресс-службы Правительства Орловской области, помимо федеральных средств на строительство школ направят финансы и сами регионы. Кроме того, к работе планируется привлекать инвесторов.

- Субсидии получат 34 региона. Всего чтобы помочь субъектам РФ реализовать проекты строительства школ, федеральный центр направит туда более 74 млрд рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.