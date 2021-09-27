В Новосиле за 50 миллионов рублей построят «Васильковую лестницу» к Зуше

В еще одном райцентре Орловской области в скором времени должны начаться работы по благоустройству. В 2021 году Новосиль выиграл Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды и получит субсидию 50 миллионов рублей на «Васильковую лестницу» к Зуше.

По информации Правительства Орловской области, лестница василькового цвета протяженностью 95 метров свяжет Городской сквер и берег реки. На ней будут оборудованы видовые площадки, а в ее начале установят арт-объект в виде чернышенской игрушки – традиционной новосильской глиняной игрушки с росписью.

Также в рамках проекта «Васильковая гавань» благоустроят городской пляж, создадут глэмпинг для любителей спортивного и экологического туризма «Байдарочный порт», зону барбекю «Сушите весла», волейбольные площадки и качели.

В городском сквера (Аллеи Славы) появится столы и навесы для игры в шахматы, зона для детей с малыми архитектурными формами и выставочная зона для сувениров и продукции ручной работы местных мастеров.

- Мероприятия проекта планируется реализовать с 2022 по 2023 год, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.