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Происшествия27 сентября 2021 9:29

На Карачевском шоссе Орла в горящем автобусе погиб мужчина

Трагедия произошла глубокой ночью, выясняются обстоятельства
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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На Карачевском шоссе Орла в горящем автобусе погиб мужчина

На Карачевском шоссе Орла в горящем автобусе погиб мужчина

Фото: Архив "КП"

27 сентября, глубокой ночью, в Заводском районе Орла на Карачевском шоссе загорелся автобус «ПАЗ». К сожалению, не обошлось без жертв. В автомобиле было найдено тело погибшего мужчины.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу в 3.31 часов ночи. На место происшествия выехали сотрудники 5-й пожарно-спасательной части.

- На момент прибытия пожарных автомобиль горел по всей площади открытым пламенем. В результате пожара автобус ПАЗ выгорел на 25 кв.м. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.