На Карачевском шоссе Орла в горящем автобусе погиб мужчина Фото: Архив "КП"

27 сентября, глубокой ночью, в Заводском районе Орла на Карачевском шоссе загорелся автобус «ПАЗ». К сожалению, не обошлось без жертв. В автомобиле было найдено тело погибшего мужчины.

По информации ГУ МЧС России по Орловской области, сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую службу в 3.31 часов ночи. На место происшествия выехали сотрудники 5-й пожарно-спасательной части.

- На момент прибытия пожарных автомобиль горел по всей площади открытым пламенем. В результате пожара автобус ПАЗ выгорел на 25 кв.м. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.