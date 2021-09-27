Юного орловца подозревают в краже денег со счетов своих бабушки и дедушки Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет 17-летний юноша. Ему инкриминируют кражу денег со счетов своих родных бабушки и дедушке. По версии следствия, молодой человек решился на преступление, чтобы организовать себе досуг.

По информации регионального Следственного комитета РФ, в марте юноша узнал пароли от банковского мобильного приложения, подслушав разговор родственников. С его помощью почти за месяц внук оставил бабушку и дедушку без 25 500 рублей.

- В ходе расследования выполнен комплекс следственных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника СК СК России по Орловской области.