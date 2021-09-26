К концу сентября затяжные дожди в Орле закончатся

Дожди в Орле закончатся Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области к концу сентября закончатся затяжные дожди. Публикуем подробный прогноз погоды на новую рабочую неделю 27 сентября - 1 октября.

По прогнозу синоптиков Росгидрометцентра, в понедельник 27 сентября небо над Орлом пасмурное, облачно, небольшой дождь ночью и в дневное время. Температура воздуха от +7 до +12 градусов, ветер с севера 5 м/с, атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Во вторник 28 сентября снова пасмурно, небольшой дождь. Прохладнее: на термометрах от +5 ночью до +11 днем. Ветер северо-западный 5 м/с, давление на уровне 753 мм рт.ст.

В среду 29 сентября обещает показаться солнце. Дождь закончится, однако потепления ждать не приходится: на термометрах всего +3 в ночное время и до +9 днем. Ветер северо-западный 3 м/с, давление поднимется до 757 мм рт.ст.

В четверг 30 сентября небольшая облачность, без осадков. На термометрах в темное время суток всего +1 градус, днем воздух прогреется до +11. Ветер северо-западный 2 м/с, давление поднимется до 758 мм рт.ст.

В пятницу 1 октября будет солнечный день без дождя. Воздух прогреется от +2 градусов ночью до +12 днем, Ветер северо-западный 1 м/с, давление 754 мм рт.ст.