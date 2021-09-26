Орловцев попросили не пугаться воющих сирен 6 октября

В Орле 6 октября проверят систему оповещения
Фото: Ольга СУПОНЕВА
В Орле в очередной раз пройдет проверка системы оповещения. Она запланирована на 6 октября.
В мэрии горожан попросили не пугаться: событие запланированное, оно необходима для проверки исправности технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и комплексной системы экстренного оповещения населения.
Электросирены подадут голос в промежутке времени между 10.30 и 12.00. Сохраняйте спокойствие.