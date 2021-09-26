В Орле проходят всероссийские соревнования по каратэ

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В Орле 25-26 сентября проходят всероссийские соревнования по каратэ. За медали сражается около 1000 спортсменов.

Локацией для проведения спортивных состязания стал ГРИНН-Центр. В Орел приехали каратисты из 32 регионов России возрастом от 12 лет и старше. Торжественное открытие состоялось 25 сентября, участие в нем принял вице-президент федерации каратэ России Виктор Хан, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также отмечается, что Орловская область впервые перешагнула порог как принимающая сторона соревнований, участие в которых принимают спортсмены более чем из 30 регионов России.