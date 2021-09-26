Орловские родители назвали детей редкими именами Микаэла и Ратибор

Орловцы придумывают оригинальные имена для малышей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2021 году жители Орловской области проявили особую оригинальность при выборе имен для своих новорожденных детей. Среди самых редких имен оказались Микаэла и Ратибор. Об этом «Комсомолке» рассказали в Управлении регионального ЗАГСа.

Самым редкими именами среди девочек в этом году оказались имена Аделина, Эвелина и Арияна, Варвара.

- Среди самых редких имен у мальчиков – Герман, Доминик, Гордей, Радислав и Ратибор, - рассказала «КП-Орел» начальник Управления Татьяна Иконникова.

По данным Орелстата, в Орловской области за первые семь месяцев 2021 года, с января по июль, родилось 3062 ребенка. Это на 277 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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