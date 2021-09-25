Самыми популярными именами для детей в Орловской области стали Иван и Мария

"Комсомолка" поинтересовалась, какие имена для малышей пользуются популярностью среди орловских родителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

У жителей Орловской области самыми популярными именами для детей в 2021 году стали Мария и Иван. "Комсомолка" поинтересовалась в ЗАГСе, какие еще имена для малышей пользуются популярностью среди орловских родителей.

Итак, кроме имени Мария среди новоиспеченных родителей популярными именами для девочек оказались Анна, София и Алиса.

- Мальчиков чаще всего стали называть Иван, Егор, Дмитрий, Артем, Роман и Максим, - сообщила «КП-Орел» начальник управления ЗАГС Орловской области Татьяна Иконникова.

По данным Орелстата, в Орловской области за первые семь месяцев 2021 года, с января по июль, родилось 3062 ребенка. Это на 277 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.