Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2021 10:01

Самыми популярными именами для детей в Орловской области стали Иван и Мария

"КП" узнала, как чаще всего орловцы называют своих малышей в 2021 году
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Комсомолка" поинтересовалась, какие имена для малышей пользуются популярностью среди орловских родителей

"Комсомолка" поинтересовалась, какие имена для малышей пользуются популярностью среди орловских родителей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

У жителей Орловской области самыми популярными именами для детей в 2021 году стали Мария и Иван. "Комсомолка" поинтересовалась в ЗАГСе, какие еще имена для малышей пользуются популярностью среди орловских родителей.

Итак, кроме имени Мария среди новоиспеченных родителей популярными именами для девочек оказались Анна, София и Алиса.

- Мальчиков чаще всего стали называть Иван, Егор, Дмитрий, Артем, Роман и Максим, - сообщила «КП-Орел» начальник управления ЗАГС Орловской области Татьяна Иконникова.

По данным Орелстата, в Орловской области за первые семь месяцев 2021 года, с января по июль, родилось 3062 ребенка. Это на 277 детей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.