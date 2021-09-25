В Орле проложен новый водовод от Авиационной до Генерала Родина

Водовод запустят этой осенью
Фото: Ольга СУПОНЕВА
В Орле завершилась работа по прокладке нового водовода от улицы Авиационной до Генерала Родина. Впереди наладка системы и пуск воды по новому трубопроводу.
За несколько месяцев рабочие уложили 3 километра 643 метра труб, новый водовод обеспечит питьевой водой около четырех тысяч жителей областного центра.
- Объект находится в высокой степени готовности. Ведутся работы по соединению трубы в местах прокола, вывозу строительного мусора, благоустройству территорий, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.
Кроме того, планируется установить систему видеонаблюдения.