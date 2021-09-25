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Здоровье25 сентября 2021 9:20

На автовокзале и у тц "Водолей" 25 сентября работают пункты вакцинации

Жители могут привиться от коронавируса с 9.00 до 16.00
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В субботу 25 сентября пункты вакцинации работают на автовокзале и у торгового центра "Водолей". Прививки от коронавируса можно сделать с 9 утра до 16 часов дня.

О расположении прививочных кабинетов сообщили а обладминистрации. На автовокзале (Автовокзальная,1) медики дежурят в кабинете на втором этаже самого здания вокзала. Также врачи примут орловцев в передвижном ФАПе, который остановился у ТЦ "Водолей" (улица Тургенева, 42).

Необходимо иметь при себе документы: паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Перед прививкой медики проконсультируют всех желающих сделать прививку от ковида.