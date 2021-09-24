Столичным школьникам показали достопримечательности Орловской области

В Орле стартовали экскурсии для школьников из регионов ЦФО Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

22 сентября в Орел приехала первая туристическая группа школьников из подмосковного города Раминское. Для региона это событие стало отправной точкой для реализации Национальной программы детского туризма «Моя Россия», ведь еще летом в него включили орловский туристический маршрут «Золото русской литературы».

22 сентября в Орел приехала первая туристическая группа школьников из Подмосковья Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

За три дня дети из других регионов ЦФО смогут посетить известные литературные и природные достопримечательности Орловщины - побывать на обзорных экскурсиях в Орле и Мценске, познакомиться с редкими экспонатами Объединенного литературного музея имени Тургенева, увидеть усыпальницу поэта Афанасия Фета в селе Клейменово и заглянуть в усадьбу писателя Ивана Тургенева в Спасском-Лутовиново.

Также детей ждет путешествие в национальный парк «Орловское Полесье» и музей-усадьбу Льва Толстого «Никольское-Вяземское» в Тульской области.

Маршрут «Золото русской литературы» встречает первых гостей. Фото: Виктория Абакумова

- В рамках нацпрограммы Орловская область получила квоту для путешествия 440 детей из соседних регионов в 2021 году. Уже этой осенью регион посетят ребята из Калужской, Белгородской, Воронежской, Липецкой, Курской и других областей, - рассказал «КП» Станислав Абакумов, автор проекта и председатель Орловского отделения ВООПИиК.

При этом орловских школьников также ждут бонусы от участия региона в нацпрограмме: они смогут по квоте посетить Тверь, Торжок, Воронеж, Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог и Санкт-Петербург.