В Орловской области ограничили охоту из-за африканской чумы свиней

23 сентября в Орловской области ввели ограничения на охоту на 23 охотничьих угодьях. Причиной стало введение карантина из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщает региональное Правительство.

Губернатор Андрей Клычков уже подвисал соответствующий указ. Теперь до отмены карантина запрет на охоту (за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов) введен на территории Болховского, Мценского, Знаменского и Орловского районах.

Под запрет попали угодья Ямского, Медведковского, Гнездиловского, Боровского, Сурьянинского, Бориловского, Однолуцкого, Злынского, Новосинецкого, Багриновского, Михневского, Хуторского, Герасимовского сельских поселений Болховского района.

- Охотиться на дикого кабана также запрещено на территории Багриновского и Герасимовского сельских поселений Болховского района, Тельченского и Башкатовского сельских поселений Мценского района, Красниковского, Коптевского, Знаменского сельских поселений Знаменского района и Моховицкого и Жиляевского сельских поселений Орловского района, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.