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Общество24 сентября 2021 13:58

В Орловскую область прибыло свыше 220 тысяч доз вакцины от гриппа

Делать прививки планируют не только в больницах, но и в мобильных пунктах вакцинации
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловскую область прибыло свыше 220 тысяч доз вакцины от гриппа

В Орловскую область прибыло свыше 220 тысяч доз вакцины от гриппа

Фото: Архив "КП"

В Орловскую область поступило свыше 220 тысяч доз вакцины от гриппа. Причем это вакцины сразу двух видов - «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». Об этом в ходе онлайн-брифинга с журналистами рассказал и.о. руководителя обздрава Владимир Николаев.

Регион получил около 207 тысяч доз вакцины «Совигрипп» и свыше 20 тысяч доз вакцины «Ультрикс квадри». Вакцинация уже началась, но в скором времени планируется организовать прививки и в мобильных пунктах.

- «Ультрикс квадри» показан для вакцинации детей и взрослых. «Совигриппом» вакцинируются взрослые. Через месяц ожидается поставка детского «Совигриппа», - пояснил Владимир Николаев.

Напомним, между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не менее месяца. Одновременное вакцинирование невозможно.