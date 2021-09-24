В Орловскую область прибыло свыше 220 тысяч доз вакцины от гриппа Фото: Архив "КП"

В Орловскую область поступило свыше 220 тысяч доз вакцины от гриппа. Причем это вакцины сразу двух видов - «Совигрипп» и «Ультрикс квадри». Об этом в ходе онлайн-брифинга с журналистами рассказал и.о. руководителя обздрава Владимир Николаев.

Регион получил около 207 тысяч доз вакцины «Совигрипп» и свыше 20 тысяч доз вакцины «Ультрикс квадри». Вакцинация уже началась, но в скором времени планируется организовать прививки и в мобильных пунктах.

- «Ультрикс квадри» показан для вакцинации детей и взрослых. «Совигриппом» вакцинируются взрослые. Через месяц ожидается поставка детского «Совигриппа», - пояснил Владимир Николаев.

Напомним, между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не менее месяца. Одновременное вакцинирование невозможно.