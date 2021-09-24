Двух орловцев взяли под стражу за подозрение в выращивании конопли. Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В Орловской области задержали двух подозреваемых в выращивании конопли. Собранный «урожай» наркосодержащего растения мужчины хранили в тайнике неподалеку от одной из деревень в Корсаковском районе.

По информации УМВД России по Орловской области, оперативники обнаружили порядка трех килограммов конопли, расфасованной в несколько бумажных пакетов. Исследования Экспертно-криминалистического центра подтвердили, что содержимое пакетов - наркосодержащее растение общей массой 2956 граммов.

Теперь на мужчин 38 и 24 лет заведено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в крупном размере).

- На период предварительного следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 231 Уголовного кодекса РФ (Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры), - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Незаконный оборот наркотиков пресечен совместно с УФСБ России по Орловской области.