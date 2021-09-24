В Зареченском микрорайоне Орла оборудуют остановочные павильоны Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Зареченском микрорайоне Орла в ближайшее время должны появиться полноценные остаточные павильоны и сопутствующие им дорожные знаки. Об этом «Комсомолке» рассказали в администрации города.

Возведение остановочных павильонов планируют начать после окончания ремонта дорог в микрорайоне. С этой задачей по муниципальному контракту подрядчик должны справиться до 1 октября 2021 года.

Отметим, после ремонта здесь планируют начать реализацию проекта по изменению схемы движения общественного транспорта. Его утвердили в июле этого года.

Согласно утвержденному проекту, до 2022 года в Зареченском появятся новые пешеходные переходы, освещение и светофоры. Так, светофор планируется установить на перекрестке Бульвара Молодежи и улицы Разведчика Воробьева, а пешеходные дорожки сделают на пересечении улиц Емлютина, Зеленина и Николая Сенина.

Кроме того, на улице Зеленина, в районе примыкания к Зареченской улице, обустроят конечную остановку с разворотной площадкой.

- Установка электронных табло или «Умных остановок» в микрорайоне «Зареченский» не планируется, - сообщил «КП-Орел» Вадим Ничипоров, заместитель начальника управления городского хозяйства и транспорта Орла.