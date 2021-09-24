Коронавирусом в Орловской области к 24 сентября заболели еще 113 человек

Коронавирус в Орловской области на 24 сентября 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Зафиксировано еще 113 случаев заражения. Об этом 24 сентября сообщает федеральный оперштаб.

За весь период пандемии заболели уже 45 337 орловцев. Из них справиться с заболеванием и вернуться к привычной жизни смогли 42 504 человека. Накануне из больниц и амбулаторного лечения выписались 143 пациента.

Продолжают фиксироваться смертельные случаи. За минувшие сутки умерли еще два пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией. Пандемия унесла жизнь 1006 человек.