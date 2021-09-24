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Общество24 сентября 2021 11:57

Прививки от гриппа и ковид в Орле будут делать в одних и тех же мобильных пунктах

Пациентам самим предстоит выбрать, от какого заболевания прививаться
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Между прививками от гриппа и ковид должно пройти не меньше месяца

Между прививками от гриппа и ковид должно пройти не меньше месяца

Фото: Архив "КП"

В Орле в работающих в ежедневном формате мобильных пунктах вакцинации от ковид можно будет пройти и вакцинацию от гриппа. Правда пациентам самим придется определиться, от какого заболевания защитить себя в первую очередь. Об этом 24 сентября сообщил и.о. руководителя регионального облздрава во время онлайн-брифинга с журналистами.

По словам Владимира Николаева, сейчас прорабатываются механизмы вакцинации. Сделать сразу две вакцины невозможно, от введения одной до другой должно пройти не менее месяца.

Однако те, кто вакцинировался от коронавируса больше месяца назад и хочет защитить себя и от гриппа, может воспользоваться возможностью получить бесплатную прививку.