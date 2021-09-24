В Орле в областную клиническую больницу направят 12 врачей из больницы Семашко

В Орловскую областную клиническую больницу направят 12 врачей (10 хирургов и 2 анестезиолога) из больницы Семашко. Медики будут помогать коллегам, у которых возросла нагрузка из-за ковид. Об этом 24 сентября сообщил и.о. руководителя регионального облздрава в онлайн-брифинге с журналистами.

С сегодняшнего дня, как пояснил Владимир Николаев, клиническая больница начинает принимать пациентов по новой схеме маршрутизации. Привлечь дополнительный персонал пришлось из-за нехватки специалистов.

Сейчас идет перепрофилирование коечного фонда из-за резкого роста заболеваемости. Для лечения ковидных больных в больнице Семашко отдадут хирургическое отделение, а также отделения лор и офтальмологии. Поэтому пациентов соответствующего профиля будут принимать в областной клинической больнице.

- Оказание медицинской помощи нековидным пациентам в Орле и области будет продолжаться в полном объеме, - сообщил Владимир Николаев.

Отметим, губернатор Андрей Клычков поручил увеличить стимулирующие выплаты персоналу реанимации и дежурным сменам Орловской областной клинической больницы из-за интенсивности работы. Финансирование планируется за счет бюджетных средств.