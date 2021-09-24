В аварии с «Опелем» в Северном районе Орла пострадал шестилетний пассажир

В аварии с «Опелем» в Северном районе Орла пострадал шестилетний мальчик-пассажир. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

23 сентября в Северном районе Орла произошло ДТП. В результате столкновения иномарки с деревом пострадал шестилетний мальчик-пассажир. Об этом сообщает Госавтоинспекция орловской области.

Авария произошла в районе дома №113 по Московскому шоссе в 17:10 часов вечера. 43-летний водитель «Опель-Астра» ехал в сторону улицы Михалицына, но в какой-то момент машину повело в сторону. Сначала иномарка налетела на бордюр, а затем столкнулась с деревом.

В результате ДТП шестилетний пассажир автомобиля «Опель-Астра» получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Иномарка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Фото: Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, среди которых три с пострадавшими. Травмы получили пять человек получили травмы. Погибших нет.