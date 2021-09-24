Администрация Орла опубликовала список домов, остающихся без отопления на вечер 23 сентября

Тепло пришло в 97% жилого фонда Орла Фото: Архив "КП"

В Орле по данным на 18 часов 23 сентября без отопления остаются 33 многоквартирных дома. В целом тело уже пришло в 97% жилого фонда города, но с оставшимися 3% возникли проблемы с системой отопления. Об этом сообщает администрация Орла.

В числе находящихся без тепла на 18.00 23 сентября значатся дома №7, 8 и 9 на улице Достоевского, дома №1, 6 и 9 по Рельсовой улице, дома №1, 3,5 и 11 по Автогрейдерной улице, дома №1,3 5, 7 по улице Калинин и дома на Карачевском шоссе 56а и 12/3.

По Комсомольской улице отопление еще не подключено в домах № 48, 94, 120, 126, 128 и 132. В Воскресенском переулке – дома№14а и 16а, на Садовой улице – дом №2 и 4, дом №33 на Салтыкова-Щедрина, дом №30 по Маринченко, дом №111 по Московскому шоссе, №72 по Раздольной улице и дом №3 по Гостиной улице.

Список домов без отопления в орле на 18.00 23 сентября 2021

По всем этим домах отопление должно появиться 24 сентября в пятницу.

- О проблемах, связанных с подведением тепла, также можно дополнительно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Орла по телефону (4862) 43-22-12, - напоминает пресс-служба администрации Орла.