В Орловской области для контактировавших с больными ковид откроют обсерватор Фото: Архив "КП"

В Орловской области за минувшую неделю на 14% увеличилось количество заболевших коронавирусом. Ежедневно выявляется более сотни случаев заражения. С связи со сложившейся обстановкой в регионе вновь откроют обсерватор для контактировавших с больными.

Об этом 23 сентября на заседании регионального оперштаба сообщил и.о. руководителя облздрава Владимир Николаев. По его словам, размещать их будут в обсервационном отделении на базе Орловской областной психиатрической больницы.

Сроки начала работы обсерватора пока не называются.

Напомним, только за минувшие сутки в регионе было госпитализировано 107 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. На амбулаторном лечении в настоящее время находятся 1376 человек.