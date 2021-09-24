За сутки в Орловской области госпитализировали 107 человек с ковид Фото: Архив "КП"

В Орловской области резко увеличилась заболеваемость коронавирусом. Количество заболевших за прошлую неделю выросло на 14%. Об этом сообщил руководитель регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперштаба 23 сентября.

Только за минувшие сутки в регионе было госпитализировано 107 человек с диагнозом коронавирусная инфекция. Это привело к резкому увеличению нагрузки на имеющийся коечный фонд больниц. Сейчас срочно вводятся дополнительные коечные места.

На амбулаторном лечении в настоящее время находятся 1376 человек.

- Среднесуточный показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней на территории региона составил 12,34 (за предыдущую неделю показатель заболеваемости составлял 10,82). Темп прироста за последнюю неделю – 14%. Коэффициент распространения инфекции (Rt) составляет 1,15. – сообщил Александр Румянцев.