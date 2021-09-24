В Орловской области остаются свободными 49 коек для заболевших ковид Фото: Архив "КП"

В Орловской области осталось свободными только 4,9% коечного фонда для пациентов с коронавирусом. В «красных зонах» больниц свободны только 49 мест из 986. Об этом стало известно 23 сентября на заседании регионального оперштаба.

Сейчас в регионе срочно открывают дополнительный коечный фонд, перепрофилируя отделения в больнице Семашко (хирургический корпус, отделения лор и офтальмологии). Теперь здесь будут готовы принять еще 330 пациентов с ковид.

В Ливенской ЦБР и Плещеевской ЦРБ подготовят по 20 дополнительных коек, Болховской ЦРБ – 30.

- Таким образом, в медучреждениях области будут функционировать 1386 круглосуточных коек для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, - сообщил и.о. руководителя облздрава Владимир Николаев.