Мошенница из Балашихи на сто тысяч обманула орловского предпринимателя

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Орловские полицейские задержали мошенницу, подозреваемую в обмане предпринимателя. У мужчины она похитила больше 100 тысяч рублей.

Владелец бизнеса обратился в московскую организацию с просьбой напечатать необходимую ему полиграфию, деньги - 109 тысяч рублей - он перечислил авансом. Однако ни продукции, ни своих средств бизнесмен не увидел. Орловец обратился в полицию с заявлением, оперативники отправились в Московскую область на поиски аферистки.

- Оперативники задержали подозреваемую, 34-летнюю жительницу Балашихи. Полицейские выяснили, что она, являясь работником организации, воспользовалась служебным положением и незаконно завладела денежными средствами потерпевшего, так и не выполнив возложенные на нее обязательства. Похищенным злоумышленница впоследствии распорядилась по своему усмотрению, -рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Свою вину женщина отрицать не стала. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество".