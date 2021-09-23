В Орловской области по 10 тысяч на ребенка получили 96 тысяч семей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области 96 тысяч семей получили единовременную выплату на детей и подростков. Речь идет о федеральном пособии в 10 тысяч рублей.

Статистику выплат привели в областной администрации. Деньги положены на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Выплачивается семьям эта сумма из федеральной казны и не зависит от доходов, зарплат, пособий и каких-либо мер социальной поддержки.

- Если вы еще не получили 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, вам нужно обратиться за деньгами до 1 ноября 2021 года и заполнить заявление на сайте госуслуг или Пенсионного фонда, - сообщают в Правительстве Орловской области.