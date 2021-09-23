Новую ветку водовода в Орле запустят в ноябре

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле практически завершено строительство новой ветки водовода. Его планируют запустить в ноябре 2021.

Об этом сообщили в горадминистрации.

- Новый участок, соединяющий улицу Авиационную и Генерала Родина, планируется ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года. На сегодняшний день проложено 3,6 км трубопроводной линейной части. Это 99% от запланированного результата, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

На октябрь запланирована врезка, промывка и опрессовка, после этого можно будет запускать водовод в работу. Он позволит обеспечить хорошей питьевой водой около 4 тысяч человек.