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Недвижимость23 сентября 2021 17:22

Новую ветку водовода в Орле запустят в ноябре

Практически завершено его строительство на участке от улицы Авиационной до Генерала Родина
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба мэрии Орла

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле практически завершено строительство новой ветки водовода. Его планируют запустить в ноябре 2021.

Об этом сообщили в горадминистрации.

- Новый участок, соединяющий улицу Авиационную и Генерала Родина, планируется ввести в эксплуатацию в ноябре текущего года. На сегодняшний день проложено 3,6 км трубопроводной линейной части. Это 99% от запланированного результата, - рассказали в пресс-службе администрации Орла.

На октябрь запланирована врезка, промывка и опрессовка, после этого можно будет запускать водовод в работу. Он позволит обеспечить хорошей питьевой водой около 4 тысяч человек.