Орловцы все чаще заражаются "индийским" штаммом коронавируса

Заболеваемость мутировавшими штаммами ковида растет
Фото: Архив "КП"
В Орловской области растет заболеваемость "индийским" штаммом коронавируса. Зафиксировано уже 62 заболевших этим ковидом-мутантом.
Такая информация 23 сентября прозвучала на заседании регионального оперштаба по борьбе с covid-19. За прошлую неделю в орловским населенных пунктах выявлено 14 случаев заражения "индийским" штаммом ковида. Есть и сдучаи заболеваения "британским" штаммом, но их меньше, всего 4.
В последние несколько дней в Орловской области вновь пошла в рост заражаемость коронавирусом. За последние сутки выявлено 111 случаев заражения.