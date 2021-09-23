Орловцы все чаще заражаются "индийским" штаммом коронавируса

Заболеваемость мутировавшими штаммами ковида растет Фото: Архив "КП"

В Орловской области растет заболеваемость "индийским" штаммом коронавируса. Зафиксировано уже 62 заболевших этим ковидом-мутантом.

Такая информация 23 сентября прозвучала на заседании регионального оперштаба по борьбе с covid-19. За прошлую неделю в орловским населенных пунктах выявлено 14 случаев заражения "индийским" штаммом ковида. Есть и сдучаи заболеваения "британским" штаммом, но их меньше, всего 4.

В последние несколько дней в Орловской области вновь пошла в рост заражаемость коронавирусом. За последние сутки выявлено 111 случаев заражения.