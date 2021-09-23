Подрядчика Красного моста в Орле взяли под стражу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле взяли под стражу руководителя подрядной организации, так и не возобновившей реконструкцию Красного моста. Работы на переправе остановились еще полгода назад и теперь неизвестно, когда продолжатся.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области, генерального директора белгородской фирмы «Ремспецмост» подозревают в растрате 179 миллионов рублей аванса, полученных по контракту. Задержали его 20 сентября.

Кроме статьи 160 УК РФ (растрата), подрядчику инкриминируют статью 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и статью 159 УК РФ (мошенничество).

- Суд согласился с позицией прокуратуры и следствия, постановлением суда в отношении генерального директора ООО «Ремспецмост» избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела остаются на контроле прокуратуры, - рассказала «КП» Татьяна Цуканова, руководитель пресс-службы прокуратуры Орловской области.